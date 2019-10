La octava temporada de Arrow estará llena de acción, intriga y aventuras para Oliver Queen . Este show amado por los fans ha dado origen a diversas series de superhéroes, incluyendo The Flash , Supergirl , Black Lightning y DC’s Legends Of Tomorrow . O sea, sí que es importante.

MG: Debo decir que la de Mia Smoak [encarnada por Katherine McNamara ]. La historia de Mia es realmente interesante, especialmente porque está empezando desde un lugar muy nuevo. Su trama es del tipo “primera temporada”, lo cual es muy divertido. Me divierte revisitar ese tipo de novedad. Al final de la séptima temporada, Felicity [encarnada por Emily Bett Rickards ], René [encarnado por Rick González ] y Dinah [encarnada por Juliana Harkavy ] le dieron su bendición a este grupo y dijeron: “ustedes son el Equipo Arrow 2.0 . ¡Salven a la ciudad!” Creo que la historia que no llegamos a contar totalmente al hacer las temporadas originales de Arrow es la del crecimiento de los personajes. Es decir, claramente hubo desacuerdos dentro del Equipo Arrow , pero los superaron rápidamente para convertirse en una unidad. Nunca contamos la historia de sus dificultades, y eso es lo que vamos a hacer en el futuro. Resulta divertido y agradable, y es muy original. Y siento que es lo correcto. Tenemos a estos chicos – y realmente son sólo chicos – que trabajan juntos, sin mentores. Es inevitable que cometan errores, y será divertido verlo. Habrá bastante drama del bueno.

MG: Para Arrow diría que tendrá un gran impacto. De hecho, lo tendrá para todas las series. Este año obviamente estamos lidiando con cuestiones cósmicas importantes, y las conversaciones con los creadores de los distintos shows han tenido que ver con el hecho de que, con este concepto del crossover, tenemos la oportunidad de hacer algo realmente radical y de alto impacto. No me gusta hacer este tipo de promesas, pero específicamente en el caso de Arrow sé que habrá importantes ramificaciones, especialmente dado que sabemos que solo nos quedan dos episodios después del crossover hasta que la serie termine. Arrow se puede dar ciertos lujos que los otros programas no.

ST: Una de las relaciones más interesantes del universo Arrow ha sido la relación entre Oliver y Barry Allen [ The Flash , encarnado por Grant Gustin ]. Los fans no tienen muchas ocasiones de verlos juntos. ¿Se irán a encontrar antes del crossover de este año?

MG: Sí y no. Siempre supe cómo terminaba para Oliver . Los elementos específicos han ido cambiando a lo largo del tiempo, a medida que sucedían ciertas cosas en la historia, pero hace un par de semanas estaba meditando y me pasó algo raro: salí de la meditación y de pronto tenía la última escena en la cabeza; era la escena completa, así que corrí a tipearla. Nunca antes me había pasado algo así, fue raro. Es muy raro que las cosas me vengan a la mente de esa forma, pero con el final de la serie me pasó eso. Espero que podamos filmarlo. Ya veremos.

ST: ¿Cuál es el legado que deja Arrow al cierre de la temporada?

MG: Esa es una muy buena pregunta. Me han hecho muchas preguntas sobre ese tema y mi respuesta es bastante tonta, porque no lo sé. No pienso en el legado porque el objetivo siempre fue “no lo arruines”. Eso es literalmente lo que hemos estado pensando desde el primer día, y sigue siendo verdad hoy. No sé cuál será el legado del show, y la verdad es que no me corresponde a mí decirlo, le corresponde a los fans, al público. En los últimos 8 años la gente expresó siempre su opinión. Seguramente habrá quienes nos digan cuál es el lugar del show y cuál es su legado. Lo que piense el público: esa es la respuesta.

ST: ¿Qué es lo que más vas a extrañar del show cuando termine la octava temporada?

MG: Voy a extrañar a la gente. Honestamente, lo genial siempre fue la gente, y no solamente el elenco: hay muchos miembros del equipo técnico que trabajan con nosotros desde el piloto. Voy a extrañar trabajar con toda esa gente que he llegado a conocer y a querer. En este momento, estamos todos unidos en el esfuerzo de hacer algo genial y de terminar por todo lo alto, pero a medida que se acerque el final creo que me va a golpear la realidad de que ya no voy a seguir haciendo el programa.

IT: Como creador del show, ¿qué te llevarás del programa cuando éste termine?

MG: Para ser honesto, simplemente estoy agradecido por esta experiencia extraordinaria. Nunca antes había trabajado tanto tiempo en un proyecto. Adoro a toda la gente involucrada en el programa, tanto delante como detrás de las cámaras. Creo que hablo por todos los que trabajan en el programa cuando digo que nunca pensamos que iba a seguir durante tanto tiempo. Nunca esperé que el show se volviera tan relevante. Trabajé en muchos programas antes, pero ninguno duró tanto tiempo como Arrow ni dio origen a tantos spinoffs. Es una bendición poder lograr algo así. Somos muy pero muy afortunados. Ha sido genial.