1 . Vernon; Lance; Reggie y casi ganar el torneo:

El trío avocado a los eSports, juega su primer torneo de League of Legends. A paso raudo avanzan rueda tras rueda hasta la final; realmente no muestran nada, no hay suspenso, ni adrenalina.

Son derrotados y quedan segundos, lo que hace estallar a Reggie, quien no entiende la idea de proyecto y progreso. Cuando ya renunciaba a todo, una firma ofrece una tonelada de verdes para adquirirlos, pero dejándolos a ellos manejarse solitos. ¡TODO BIEN!