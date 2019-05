PlayStation Productions adaptará videojuegos al cine y TV

¿Traducción? Sabemos que están por venir películas de Uncharted, The Last of Us y Metal Gear Solid (cuya saga pertenece a Konami, pero Sony Pictures adquirió los derechos fílmicos hace años). Esto haría más orgánico no sólo la producción independiente y dedicada de estas franquicias emblemáticas, sino hasta otras menores como Astro Bot, MediEvil, Wipeout, Infamous o Knack.

¿Y qué tal la esperadísima adaptación de God of War? Quizás PlayStation Productions sea el primer paso para finalmente ver a Kratos en la pantalla grande. El líder de esta división (Asad Qizilbash) declaró:

“En lugar de licenciar nuestras IP a otros estudios, sentimos que debemos ser nosotros los que desarrollemos y produzcamos para nosotros mismos. En primer lugar, porque somos más familiares con esto, pero también porque sabemos qué es lo que la comunidad PlayStation ama”.

¿Será esta la fórmula correcta para contar con buenas películas y series basadas en videojuegos? No hay ningún proyecto confirmado para PlayStation Studios por el momento.