¿Podemos decir que el título de este nuevo stand up de Netflix está en lo cierto?

La comedia es como una medicina que la mayoría de las personas la consumen para olvidarse de sus problemas, distraerse y/o aportar un poco de chispa a la vida rutinaria. Es por eso que el stand up comedy, nacional e internacional, ha crecido muchísimo en los últimos años.

Pero, ¿por qué este especial de comedia nos ha llegado tanto y por qué tienes que verlo? Como mencionamos al principio la comedia es esa chispa que elimina la rutina, misma rutina que vive el comediante. Y es que sería ridículo pensar que los ellos no sufren, no tienen problemas y no son como cualquier otra persona con altas y bajas. Alex Fernández toca un tema muy personal y muy sentimental ya que de un momento de risa gira 180 grados para hablar de un tema serio, la enfermedad del cáncer. Al principio de esta emotiva narración nos platica de su hermano Pedro, quien toda su vida apoyó y amó de manera incondicional a Alex, y de allí la primera advertencia que hace del comediante un ser humano igual a todos nosotros: buscar alguien así en la vida. Los altibajos, algunos muy tapados pero que terminan de sentirse, siguen y arman un apartado excelente.

El desenlace de esta premisa se podría resumir en que la enfermedad es un tabú para la sociedad aunque sea un padecimiento muy común. De una forma increíble durante este tiempo Alex logra provocar risas y emoción al público.