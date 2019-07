¿Podrá la tercera parte superar las expectativas? – La Casa de Papel

¡Llegó el momento! Así es señoras y señores, lo que muchos estábamos esperando, el estreno de la nueva temporada de La Casa de Papel, o mejor dicho su tercera parte.

Suena raro esto de “parte” ya que en el mundillo es poco frecuente decirlo así para una serie (no así para una película), pero su creadora Antena 3 pensó el show en 2 temporadas y con mayor duración dando un cierre digno mientras que Netflix, al ser un streaming, la ideó en partes: este monstruo logró atrapar al televidente. Tal fue su punto y su estrategia que encontró un diamante en bruto que no esperaba, en todo sentido, ya que le abrió las puertas al gran catálogo de las series españolas (hoy día tendencia en países de habla hispana, se demostró el gran potencial del país ibérico). Netflix, como hizo con Black Mirror, se replanteó ¿por qué no pulimos este diamante nosotros mismos? Y mal no le fue, o eso espera.