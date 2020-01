Podría haber remake de Star Wars: Knights of the Old Republic

No es un hecho, pero de ser así, el remake de uno de los videojuegos RPG de Star Wars más grandiosos podría hacer felices a miles de fans.

Cinelinx informó que Electronic Arts podría estar trabajando en un dedicadísimo remake de Star Wars: Knights of the Old Republic adecuado a las consolas de SIGUIENTE generación (PlayStation 5 y Xbox Series X).

Considerando que el juego original se lanzó en 2003 y por los visuales que pueden apreciar en el video de abajo, sí se requiere de un trabajo arduo que se vería recompensado al vivir de nuevo una de las historias más sólidas en la saga entera y que definitivamente “pondría la mesa” para los fans, si es que es cierto que las películas que vienen retrocederán a la era de la Alta República o la Vieja República (dependiendo cuál sea el caso).