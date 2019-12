Aunque en el final de mitad de temporada no pudimos ver de vuelta a la pareja, los showrunners afirman que todavía hay tiempo para que eso suceda.

Frank Cardea y Steven D. Binder hablaron con TV Insider sobre ellos: “Estábamos jugando a Operation con esto. Por un lado, queríamos ver una reunión y pensamos que la audiencia también, pero creemos que, por la narración de la historia, no era el tiempo adecuado para un encuentro completo”.

Además, Blinder agregó: “Ella realmente cree que su vida está en peligro, que necesita permanecer encubierta, por lo que no se lo dice a nadie. Pero si Adam Eshel se entera, Tony también. Solo porque él lo sepa no significa que hayan estado de vacaciones en las Islas Caimán y pasando el rato. El hecho de que él sepa que ella está viva no significa que haya habido una relación allí, lo que aún nos da espacio para una reunión”.

NCIS regresa el martes 7 de enero a las 20 en CBS ¿Será ese el episodio donde finalmente podremos ver juntos a Tony y Ziva?