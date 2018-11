¿Podría haber una séptima temporada? – House of Cards

Este es el final de una era para Netflix , ya que House of Cards fue la primera serie original producida por el servicio de transmisión. La temporada 1 debutó en Febrero de 2013 , y a partir de allí el gigante del streaming ha expandido rápidamente su lista de contenido original, pero también ha estado haciendo algunos recortes últimamente, con programas como Iron Fist , Luke Cage y Sense8 que fueron cancelados. Echemos un vistazo a por qué la sexta temporada de House of Cards será la última, y si hay alguna esperanza de renovación en el futuro.

La temporada 6 de House of Cards está hace tiempo entre nosotros, en Netflix . El ex líder Kevin Spacey fue retirado de la serie tras las acusaciones de agresión sexual, por lo que Claire Underwood de Robin Wright , toma la delantera como el nuevo presidente de Estados Unidos , que puede ser incluso más despiadada que su difunto esposo.

El anuncio de que la temporada 6 de House of Cards sería la temporada final se produjo apenas un día después de que el sitio Buzzfeed publicara un artículo en el que el actor Anthony Rapp alegaba que Spacey había intentado tener sexo con él en una fiesta cuando Rapp tenía solo 14 años. Aunque no se afirma explícitamente, parece bastante claro que el escándalo fue la sentencia de muerte para la serie.

Obviamente, Netflix no pudo haber previsto las acusaciones contra Spacey, y su salida se complicó por el hecho de que el final de la temporada 5 de House of Cards había establecido abiertamente una sexta temporada de al estilo Claire vs Frank. En un movimiento estratégico, Frank había renunciado a la presidencia con el objetivo de ser perdonado por Claire, quien lo sucedió como presidente. Sin embargo, Claire no estaba interesada en ser arrastrada por el empañado nombre de su esposo, y en cambio reclamó su nuevo papel de liderazgo con una declaración que ahora era “mi turno”.