Se sabe muy poco de las futuras series de Marvel Studios que llegarán a Disney+ y continuamos esperando novedades oficiales al respecto. Pero hay algo para emocionarse respecto de WandaVision, la serie encabezada por los personajes de Elizabeth Olsen y Paul Bettany.

Charles Murphy (That Hashtag Show) contó en su posdcast Murphy’s Law, que en la serie podremos ver los verdaderos poderes que Scarlet Witch tiene en los cómics de Marvel. Esto quiere decir que Wanda tendrá la capacidad de alterar la realidad a gusto, algo que aún no se ha explorado en el MCU. Si bien ella demostró ser una de las Avengers más poderosas casi destrozando a Thanos con sus propias manos, todavía no vimos todo lo que tiene para ofrecer.

Esto encaja a la perfección con lo que adelantó la propia actriz en una entrevista, cuando comentó que la serie estará situada en los años ‘50. Puede que Wanda cree una realidad alternativa donde vive feliz con un Vision revivido.