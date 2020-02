Por estas 8 razones debes ver este film nominado a los Oscar

Si todavía no te has decidido ha verla, aquí te damos algunas razones para que lo hagas.

1 . Adam Driver

A pesar de lo que pienses de Adam Driver por su desempeño como Kylo Ren en las películas de Star Wars , no han quedado dudas de que el joven nacido en California es uno de los grandes actores de su generación y, en Marriage Story , lo demuestra. Su Charlie es un personaje complejo y él logra transmitirnos toda esa complejidad en cada uno de sus gestos, movimientos, tonos de voz y miradas.

2 . Scarlett Johansson

Por supuesto, Adam Driver no podría brillar tanto si no tuviera una compañera protagonista que está igual o mejor que él en su papel. Scarlett nos trae una nueva actuación en su prolífica carrera de esas que quedan en la memoria de todos. Nicole, su personaje, es igual de compleja que Charlie, y ella no tiene ningún problema en demostrar todo ese caudal de emociones que se le suceden durante todo el film. Prepárate para quedarte sin aliento con Scarlett en esta película, te lo advertimos.