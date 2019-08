Por estas razones deberás desencadenar a Django

1 . Un western al estilo Tarantino

Como ya dijimos, los westerns han sido una referencia siempre presente en todas las películas de Quentin. De ahí él tomó el Mexican Standoff que aparece en varios de sus films (esto es cuando tres o más personas se apuntan con un arma al mismo tiempo, como en The Good, The Bad and The Ugly de 1966 de Sergio Leone). Lleva la iconografía al máximo, mezclándola con sus ideas más propias: sangre, humor negro, diálogos excelentes y música que seleccionó muy a ojo.