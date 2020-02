Por estas razones debes ver el último GRAN film de ciencia ficción

¿Ya has visto Ad Astra ? La película de James Gray es un gran exponente de ciencia ficción, con una historia que sucede en el espacio y que intenta retratar este tipo de viajes de la forma más realista que se pueda. Si todavía no te decides a darle una oportunidad, aquí te contamos porqué deberías hacerlo.

1 . Brad Pitt

Sin dudas, el 2019 fue un muy buen año para Brad. Participó en Once Upon a Time in Hollywood, actuación que le valió una nominación a los premios de la Academia (y varios otros premios ya cosechados) y protagonizó Ad Astra, donde también demostró que está para mucho más que ser una cara bonita. Trabajo imperdible de este gran actor.