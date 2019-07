Por estas razones DEBES ver esta delirante serie de HBO – Los Espookys

Si todavía no le has dado una oportunidad a Los Espookys , aquí te contamos los porqués deberías hacerlo.

Hace poco más de un mes debutó en la pantalla de HBO una serie muy particular. Titulada Los Espookys , esta comedia es una gran apuesta para los amantes del terror y lo bizarro, ya que cuenta la historia de unos amigos que se ganan la vida creando eventos horroríficos para todo tipo de gente.

1 . Latinoamérica

2 . Bilingüe

Si estás harto de ver personajes que se suponen latinos y no saben hablar en español, Los Espookys es para ti. La serie de HBO no reniega de sus raíces y tiene un cast que habla, primordialmente, en español. Sin embargo, está pensada para todo el mundo, ya que a la serie la acompañan subtítulos en inglés. Los Espookys es una experiencia bilingüe de cabo a rabo.

3 . Género

4 . Pasado SNL

5 . Bizarro

6 . HBO

Si nos olvidamos de la polémica alrededor del final de Game Of Thrones, HBO está teniendo un gran año: Chernobyl, la segunda temporada de Big Little Lies (con Meryl Streep) y Euphoria vienen arrasando con todo. Los Espookys no se queda atrás en calidad, así que este es un gran momento para darle una chance.