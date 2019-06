Por estas razones debes ver esta nueva y espectacular serie de vampiros – What We Do in the Shadows

Hoy estrena para Latinoamérica en Fox Premium una de las joyas que nos ha dado la primera mitad del 2019: What We Do In The Shadows. El show que sigue la historia de cuatro vampiros que viven en la actualidad en Staten Island está basado en el film del mismo nombre y es uno de los estrenos imperdibles de junio. Si necesitas razones para verla, aquí te dejamos algunas.

1 . La película original

Si aún no la viste, deja todo y corre ya mismo a verla. What We Do In The Shadows es un mockumentary imperdible que te hará llorar de risa.

2 . Taika Waititi y Jemaine Clement

La serie, afortunadamente, cuenta con las dos mentes brillantes que crearon el film: Taika Waititi y Jemaine Clement. El primer episodio, de hecho, está escrito por Clement y dirigido por Waititi.

3 . Mockumentary

La idea detrás de What We Do In The Shadows es crear una suerte de falso documental acerca de la vida de estos vampiros. Si has visto The Office, sabes de qué te estamos hablando.

4 . Nuevos personajes

A pesar de que los personajes del film eran entrañables, la serie nos traerá nuevos rostros vampíricos. Esto nos gusta porque será una nueva historia, que podrá abrir nuevas puertas que tal vez la película no abrió.

5 . Clichés del género

Desde burlas a Twilight hasta ridiculeces como convertirse en murciélagos al grito de Bat!, What We Do In The Shadows recorre todos los lugares comunes de un tópico del terror que está bastante vapuleado.

6 . ¡Nunca pararás de reírte!

En serio, si estás buscando una comedia que realmente te haga reír, dale una oportunidad a What We Do In The Shadows. Serás fan antes de darte cuenta.