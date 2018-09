Por estas razones debes ver este drama sobrenatural de Netflix – The Innocents

1 . Lo clásico del género

Si eres amante de lo sobrenatural, en The Innocents encontrarás lo que estabas buscando. La serie no solo aborda el folclor de esta habilidad de cambiar de apariencia, sino que también se da el lujo de explicarla a través de la ciencia. Dando como resultado una serie más realista, pero sin dejar de lado los elementos del género.

2 . Personajes principales bien construidos

3 . Suspenso en todo momento

Aunque se va construyendo poco a poco esta atmósfera de misterio, las develaciones que ocurren a mitad de la serie, dan un gran e inesperado giro a la trama. Cada detalle, situación y personajes que van apareciendo en la serie no son fortuitos, están conectados con la historia principal. Así que no hay personajes secundarios inservibles o situaciones de relleno.

4 . Romance puro

5 . Soundtrack

Son pocas las series que logran impresionarnos con un maravilloso soundtrack, y The Innocents es una de ellas. Cada escena que es acompañada por una canción, se vuelve perfecta. El ritmo y las letras forman parte de la historia. What Went Down de Foals, Heal de Tom Odell y wRoNg (feat. Kehlani) de Zayn, son algunas canciones que figuran en la lista.