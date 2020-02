Por estas razones DEBES ver la nueva comedia familiar de Netflix – The Healing Powers of Dude

Puede que Netflix esté girando para el lado de los documentales, pero siempre nos hace falta una simpática serie que podamos ver para levantar el ánimo. Aquí entra The Healing Powers of Dude .

5 . ¡Perritos!

Ok, esto puede ser un tanto superficial, pero ¿a quién no le gustan los perritos? Es más, ¿¡a quién no le gustan los perros actores!?

Además de Dude, interpretado vocalmente por Steve Zahn, la serie también nos presenta a muchos de sus amigos de la calle y a Ms. Grumpy Pants, la poodle super refinada que vive al lado de la casa de Noah. Todos con sus diferentes personalidades y voces, logran divertirnos en cada oportunidad que aparecen en pantalla.

Nada puede salir mal si en tu programa tienes perritos parlantes.