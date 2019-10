Aunque Fleabag ya tenía un rato en Amazon Prime , fue a raíz de la entrega de los premios Emmy que todos voltearon a verla. En este artículo te diré las razones más importantes por las que deberías tenerla en tu lista de próximas series a ver. Hazlo: no te quedarás fuera de la conversación actual.

1 . Un nombre peculiar

Para comenzar debemos hablar de la idea detrás del nombre Fleabag, que es el apodo que tiene la actriz en la vida real. Pero si checamos su traducción da la alusión a alguien descuidado, y es cierto, ya que en la serie veremos a alguien de verdad, que no le importa maldecir, que algunas veces no querrá arreglarse y que de seguro tiene tanto secretos como problemas con una familia disfuncional. Es por eso que la serie ha tenido tanto éxito: no le tiene miedo a demostrar un lado de las personas que pocas series enseñan.