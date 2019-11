Por estas razones estamos emocionados ante la confirmación de la precuela de GOT – House of the Dragon

La precuela de Game of Thrones fue aprobada hace unos días, pero probablemente no se estrenará hasta 2021. El regreso (aún no confirmado) de George RR Martin y su universo de GOT es muy emocionante y hasta quizás esta serie pueda tener un final que los deje contentos a todos. Nunca es demasiado temprano para fantasear con las historias que podríamos ver, y menos aún para proyectar las razones por las que ya amamos a House Of The Dragon. En este artículo hacemos gala de ello.

1 . Miguel Sapochnik

Miguel Sapochnik dirigió algunos de los episodios más fascinantes de Game of Thrones, incluyendo Hardhome de la temporada 5 y Battle of the Bastards de la sexta entrega, y en la temporada final The Long Night y The Bells, los episodios más importantes de la última edición. Con todos esos capítulos en su currículum, es imposible no emocionarse por lo que pueda hacer en la nueva precuela. Sapochnik estará a cargo de la serie y actuará como co-showrunner junto a Ryan J. Condal, lo que se siente como una señal muy fuerte de que la precuela será muy fiel a la historia de Martin.

2 . La Casa Targaryen

La serie tendrá lugar 300 años antes de los eventos de Game of Thrones y, según el comunicado oficial, narrará el principio del fin para la Casa Targaryen. Hay mucha historia detrás de los Targaryen y no precisamente una feliz. En GOT se menciona muchas veces que cuando uno de ellos nace, los dioses lanzan una moneda al aire y el mundo aguanta la respiración para ver cómo aterrizará. Esto significa que hay lugar para todo tipo de locuras: historias de amor retorcidas, mutilaciones, incendios, batallas. ¡Todo lo que nos gusta!

3 . Nuevos personajes

Parte de la diversión de la serie original era sumergirse en su mundo y aprender quién amaba, odiaba, temía o confiaba en quién. Era uno de los aspectos más cautivantes del drama. Ahora tendremos la oportunidad de volver a hacerlo, con una nueva lista de personajes, nuevos escenarios, historias tramas que nunca se referenciaron en la serie original. Será difícil despegarnos de Jon, Dany, Ned, Sansa, Arya, Jaime, Tyrion y compañía, pero un buen elenco seguramente nos ayudará a hacerlo

4 . Una era desconocida

House of the Dragon explorará una era hasta ahora poco conocida que se extraerá del libro complementario de Martin y eso lo hace muy interesante. Realmente extrañamos a Westeros desde que Game of Thrones salió del aire en Mayo de este 2019 y estamos ansiosos por volver a ver todo el drama familiar, las trampas y las traiciones que tanto amamos. Con la presentación de un mundo antiguo que sienta las bases para la historia que conocemos nos enteraremos de muchos elementos históricos que no fueron explicados adecuadamente.

5 . Dragones

¿Recuerdan cuánto daño hicieron los “hijos” de Daenerys una vez que alcanzaron su tamaño completo? Ahora imaginense si el espectáculo se desarrolla durante la Guerra Civil de los Targaryen, por ejemplo, en el que ambos bandos tienen uno o más dragones entre sus filas. Suponiendo que House of the Dragon explore el origen de estas bestias maravillosas, sería espectacular ver a Sapochnik utilizar a los dragones para crear un arco narrativo que los tenga como protagonistas, ¿o no?