Por estas razones no debes cancelar tu suscripción a HBO Go

Con el reciente final de Game of Thrones, y con una temporada que le quedó debiendo a muchos, HBO debe revindicarse ya que algunos están al borde de cancelar su suscripción a HBO GO. Pero ¡espera! En It’s Spoiler Time te damos los mejores motivos para seguir conservado tu cuenta: llegando a la mitad del 2019 donde el hielo y los dragones ya no son de que preocuparse, HBO presenta una ola de nuevas series, miniseries y regresos de los más esperados y premiados. Y esas son las razones.