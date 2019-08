Por estas razones ya estamos extrañando a Annalise Keating y su gente – How To Get Away With Murder

Hace unas semanas que nos enteramos que la sexta temporada de How To Get Away With Murder será la última. Y, por supuesto, ya estamos llorando su pérdida.

La serie sigue a Viola Davis como la abogada y maestra de derecho Annalise, y a sus alumnos, quienes se ven unidos por un asesinato. Sus vidas cambian a partir de ese momento y, a través de las temporadas, involucran a más personas en su compleja red de mentiras… ¡Lo que los ha llevado a ocultar más cadáveres!

Por supuesto, 6 temporadas es un buen número y aquí te contamos las razones por las que vamos a extrañar esta serie de ABC y la productora Shonda Rhimes.