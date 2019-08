Por estos fuertes motivos la serie no debió ser cancelada – The OA

Para todos los fans de The OA el enterarnos de la cancelación de la serie por parte de Netflix fue un duro golpe a nuestros corazones, sobre todo porque ya se había planeado la trama ¡para 5 temporadas!

Aunque Netflix no dio el motivo por el que decidió no renovarla y nunca da sus números de espectadores, se puede suponer que el presupuesto fue mayor a la cantidad de espectadores que vio la nueva tanda de nuevos episodios.

Creemos que The OA era una de esas joyas que la gente no aprecia hasta después de mucho tiempo. Acá te contamos nuestros motivos por los que la plataforma streaming no debió cancelarla.