¡Por fin habrá un crossover entre Riverdale y Sabrina! – Chilling Adventures of Sabrina

So happy to announce that I’m shadowing the brilliant director @VietNguyenTx for @sabrinanetflix episode #204 …and yes, #AliceCooper has to come to #MadamSatan’s territory I’m comin for ya @MichelleGomez #AliceCooperMadamSatanCrossover #havingalilfunwiththeartdepartment pic.twitter.com/xiTwa5FiQa

— Mädchen Amick (@madchenamick) June 28, 2019