En el mundo del entretenimiento hay dos Ns gigantes que dominan, en cada una de sus especialidades: Nintendo y Netflix. ¿Qué pasaría si se unen? ¡Estallaría el planeta! Bueno, esperemos que no, pero es probable… Las dos Ns espectaculares llegaron a un acuerdo: Legend Of Zelda, la clásica saga de videojuegos de Nintendo tendrá una serie live action en Netflix.

Para quienes no conocen esta saga les comentamos: The Legend of Zelda es una serie de videojuegos de acción-aventura creada por los diseñadores japoneses Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka, presente en la empresa desde el año 1986. Su trama por lo general describe las heroicas aventuras del joven guerrero Link, que debe enfrentarse a peligros y resolver acertijos para ayudar a la Princesa Zelda a derrotar a Ganondorf y salvar su hogar, el reino de Hyrule, un reino tan ficticio como hermoso. Sí: El Señor de los Anillos y Game Of Thrones, ¿quién los conoce? Lo cierto es que es una de las sagas de videojuegos más exitosas de todos los tiempos y merece su serie live action (ya vimos animadas y “me”). En este artículo hablamos de uno de los juegos de la saga, A Link To the Past, y los porqués debe ser el material original para que los guionistas se inspiren.

1 . Su ubicación en la cronología de la saga

Hay una cronología oficial de la saga, o sea, dónde se ubica cada uno de los juegos en relación a los otros, y el tema de A Link to the Past es único: está en una zona de mucha duda y mucho debate, la de La Era de la Luz y la Oscuridad. Esto llevaría, ya con ese nombre, a que el contenido de guión sea muy ambivalente en cuanto a los conflictos. ¿Por qué? Porque A Link to the Past presenta la primera aparición de lo que posteriormente se convertiría en una de los elementos más recurrentes en la saga de Zelda: dos mundos paralelos entre los que el jugador debe viajar para completar el juego. EL Mundo de la Luz y el Mundo Oscuro van de la mano. Ese traspaso bastante fluido de las situaciones le daría un movimiento vertiginoso a la trama. A su vez, está en el medio casi exacto del comienzo y el ¿fin? de sus tiempos. Es un juego perfecto, lo sabemos.

2 . Secretos, secretos y más secretos

A Link to the Past fue el primer juego de la saga en ser tan pero tan completo en cuanto a secretos de objetos para poder equiparse mejor y afrontar así el trabajo del pequeño héroe. De alguna manera, eso se convierte en misterio, algo que nunca puede faltar en una buena serie.

3 . Su música

Sublime, única, épica. La música de A Link to the Past es la mejor de la serie de videojuegos de The Legend of Zelda. Si bien el primer juego de la saga originó el tema central de la serie, la Overtura de Hyrule, otras melodías clásicas de Zelda provienen justamente de A Link to the Past. Escuchen y emociónense.

4 . Las posibilidades de conocer más a fondo a los personajes

Conocer más del background de los personajes es algo que nos encanta SIEMPRE. ¿Y qué mejor que saber más sobre Link o sobre Zelda o sobre el enemigo más malo de los malos, Ganon? ¡NADA! Es la oportunidad, Nintendo, vamos, lo necesitamos.

5 . Porque es la versión de Super Nintendo