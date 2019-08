¿Por qué aún Disney no ha podido superar el éxito de la serie protagonizada por Hilary Duff? – Lizzie McGuire

Mientras esperamos para tener más noticias de esta nueva serie, recordaremos todos los porqués Lizzie McGuire ha sido la mejor serie que ha creado Disney y que la Casa del Ratón aún no ha podido superar.

1 . Los problemas eran reales

2 . Lizzie no era perfecta

3 . Los amigos nos ayudan en TODO

4 . ¡Su versión animada era lo mejor!

Teníamos a la pequeña Lizzie , aquel dibujo que decía todo lo que Lizzie no se atrevía a decir, algo así como esa pequeña vocecita en nuestra cabeza que nos aconseja y nos hace reflexionar acerca de nuestros actos.

5 . ¡La familia!

6 . Tenía estrellas invitadas

Hoy en día es muy común ver a cualquier artista en nuestra serie preferida. Ok, en aquella época alguno que otro aparecía, pero no del nivel de estrellato que esas figuras invitadas poseían al momento. Sean realistas y díganme, ¿quién no enloqueció cuando Lizzie conoció a Aaron Carter?