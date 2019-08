¿Por qué DC debe apostar de una buena vez a las superheroínas?

No obstante, hay un diamante que podemos rescatar dentro de todo esto: Wonder Woman . La película protagonizada por Gal Gadot fue una belleza que se sintió completamente diferente al resto de las cintas que habíamos visto y fue, por lejos, el mejor film de DC en los últimos años.

Por no copiar el mismo formato de Marvel , DC terminó lanzando películas en una línea de tiempo desordenada y que tampoco tenía mucho sentido. Además, nunca supimos si el universo compartido comenzó con Superman o con Batman v Superman ; y tampoco si Suicide Squad era canon o no. En fin, un desastre.

La secuela de WW llegará muy pronto y, según DC, no se dedicarán más a hacer un universo compartido:harán películas y listo, como corresponde. No habrá ninguna conexión entre esta, Aquaman, The Joker, Flash y The Batman, por ejemplo.

La experiencia de Justice League parece haberlos asustado, pero aquí les traemos una solución si es que deciden apostar a un nuevo Universo Extendido de DC: las superheroínas. Una de las pocas críticas hacia el MCU es que las mujeres, a pesar de ser más poderosas que muchos de sus compañeros, no tienen mucho tiempo en pantalla, así que ¿por qué no apostar a ellas en DC? Por supuesto, Wonder Woman sería la nueva líder y luego podríamos tener a Green Lantern (Cruz), Zatanna, Batwoman, Supergirl, Hawkgirl, Vixen, Barda, Mera y hasta las chicas de Birds of Prey.