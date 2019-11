¿Por qué deberíamos lamentar el fracaso de esta secuela?

Y es que, pese a que hace apenas unas horas se supo que había planes muy concretos para que Mike Flanagan dirigiera una película más de la franquicia The Shining , esta vez centrada en la historia del cocinero psíquico Dick Hallorrann (quien curiosamente tiene un cameo en la novela original de IT ).

Es un hecho: los números en taquilla doméstica (EU) y global no son nada amables con Doctor Sleep –pese a su buena recepción en la opinión de críticos y cinéfilos– y es otro hecho que la franquicia quedará en el olvido, al menos por parte de Warner Bros .

1 . La forma en la que “hizo las paces” la nueva película con las versiones de The Shining

2 . Las tremendas actuaciones de Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Jacob Tremblay y los demás

El casting es espectacular y prácticamente no sentimos que nadie se haya quedado corto. Cada personaje es espectacular, incluso los re castings para la familia Torrance que vimos hace años en el cine. Es una pena que, debido a su retiro, edad y enfermedad, no haya sido posible rejuvenecer digitalmente a Jack Nicholson para el papel del malvado padre, pero así se demuestra que no todo es CGI en el Hollywood moderno.