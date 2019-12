¿Por qué DEBES hacer un maratón de la serie en Amazon Prime Video? – The Goldbergs

1 . Las referencias de películas y series

2 . La cultura pop/geek, imperfecta pero efectiva

3 . La comedia familiar FUNCIONAL

Aquí no hablamos de comedias familiares locas o disfuncionales como Malcom in the Middle, Modern Family o ni siquiera la legendaria Married with Children. Se trata de una familia loca pero funcional de los 80, y los recuerdos que nos trae a quienes vivimos esa era son muy gratos, incluso los que no lo fueron tanto.

¡Nada como una buena catarsis, y hay un par de lecciones de vida que te harán levantar ese teléfono (o buscar el contacto en tu smartphone, pues) y llamar a tu familia!