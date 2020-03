Enumeramos las razones por las que estamos seguros que no dejarás de ver Beastars en Netflix hasta que termines el episodio 12 de su primera temporada, disponible ya en forma completa en la famosa plataforma de streaming.

1 . Se ha logrado una animación que amalgama perfecto el 2D con el CGI

Producciones como el anime de Godzilla , Knights of Sidonia o Ultraman han sido excelentes intentos, pero hay un “algo” que no termina de gustarnos a los fans del anime, por lo que abandonamos y regresamos a la animación tradicional. Pero Beastars es algo diferente, con un delicadísimo trabajo de los estudios Orange . ¡Ve esa intro (a partir del episodio 2 )!

2 . El estilo antropomórfico sigue siendo extraño, pero es agradable

3 . La peculiar mezcla entre suspenso con romance y slice of life

Slice of life es un subgénero muy popular en el anime, y aquí se mezcla con antropomórficos de una forma impecable.

4 . La música ambiental y los temas musicales son una delicia

5 . La historia es universal y llamativa para todos los gustos (y posiblemente edades)

Esto es lo mejor de Beastars, pues podrás quedar prendado a la serie tan solo viendo el primer episodio, incluso si no gustas de series animadas o anime en sí.

Dale una oportunidad y verás cómo te captura… no te diremos spoilers pero su primer cliffhanger es de lo mejorcito del año. Eso sí, hay temáticas sexuales (no gráficas) que quizás no sean apropiadas para menores.