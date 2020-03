¿Por qué DEBES ver El viaje de Chihiro en Netflix?

Ganó el Oscar y el Oso de Oro en Berlín. Y pese a que se estrenó en nuestras latitudes 2 años tarde (2001 en Japón), lo cierto es que El viaje de Chihiro (Sen to Chihiro no Kamikakushi o Spirited Away) fue durante 16 años la película de anime más taquillera y conocida a nivel mundial, únicamente desbancada en 2016 por la obra maestra de Makoto Shinkai, aquella titulada your name.