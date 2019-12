¿Por qué DEBES ver esta película en Netflix ahora mismo?

Es un hecho. Kimi no na wa. es la obra maestra de Makoto Shinkai , cuya prolífica carrera nos ha entregado joyas como 5 cms por segundo y El jardín de las palabras y, de forma más reciente, Weathering with You , que pronto llegará a México (tras su debut en el festival de cine de Los Cabos ).

1 . La impecable historia de Makoto Shinkai

2 . Una animación increíble

CoMixWave Films ya había entregado maravillas animadas como The Place Promised in Our Early Days, Planzet y Hoshi we Ou Kodomo, pero no fue hasta que colaboró con Makato Shinkai en El jardín de las palabras cuando quedó claro que el fotorrealismo, acompañado con una buena historia, conjugarían algo tan maravilloso como your name. ¡Y así fue!