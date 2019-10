¿Por qué DEBES ver este clásico japonés en Amazon Prime Video? – Señorita Cometa

1 . Una historia familiar y blanca… ¡pero totalmente divertida!

La historia trata sobre una princesa de un lejano planeta, quien es castigada por sus constantes indisciplinas y así es enviada a La Tierra para que se corrija. En nuestro planeta se emplea como niñera de un par de traviesos niños y es evaluada por El Profesor en cada episodio para saber si regresará a su planeta o no. La premisa es simple, ¡pero todos y cada uno de los episodios son muy divertidos!

2 . Sobre el legendario doblaje latino

No obstante el redoblaje es muy bueno, con los excelentes Jesse Conde , Cristina Hernández y curiosamente Alfonso Obregón , quien en el doblaje original era el niño Koji ¡y en el nuevo es el papá del personaje de antaño!

3 . Curiosos paralelos con la cultura latina

4 . Una verdadera evolución en la forma de hacer TV

En Japón se le llama dorama (drama) a este tipo de series, y aunque hubo fallos y cambios constantes en perfil de personajes y actores que eran sustituidos constantemente, la notable combinación de dibujos animados con actores reales, el uso primitivo del stop motion con el pequeño Chibigón , perspectivas forzadas, superimposición, pantalla chroma y otros efectos fueron clave para el desarrollo de series de TV no sólo en Japón sino en otras partes del mundo. ¡Piensen en Odisea Burbujas , por ejemplo!

5 . El entrañable Chibigón

Además de un amor incondicional a Cometa y los niños Koji y Takeshi (¡cuántos no apodaban Koji a su amigo gordito en la escuela!), América Latina se enamoró del pequeño dragón de trapo llamado Chibigón (Dragón Pequeño, aunque en Japón se llamaba Betan). El pequeño bebedor de leche no solo sacaba de apuros a Cometa cuando las cosas eran imposibles de resolver, sino que fijó un precedente a otros seres mágicos como Gazú en Los Picapiedra y… aunque no lo crean: ¡el maestro Yoda!