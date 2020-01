¿Por qué DEBES ver este loco noticiero en Netflix? – 31 minutos

Siendo realistas, es posible ver las 4 temporadas del programa chileno en su canal YouTube desde hace tiempo, ¡pero eso no nos priva de ponernos contentos por la proyección de esta excelente producción latina para América y el resto del mundo (creemos)!

Sea como sea, este estreno en Netflix es buen pretexto para recordarte razones básicas para que, si no lo has hecho, veas 31 minutos en tu TV o dispositivo. ¡Y si ya la has visto, SABES que debes hacerlo de nuevo, para reírte sin parar de nuevo!