¿Por qué DEBES ver este remake en anime CGI?

Una de las formas de celebrar el 24 aniversario de Pokémon el pasado 27 de Febrero fue el inesperado estreno de Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution en Netflix. Se trata de un remake anime CGI de la película que se estrenó en Japón en 1998 (y acá en el año 2000), siendo quizás la más exitosa de la franquicia con los 163 millones de dólares en taquilla mundial (y miles de DVD y Blu-ray correspondientes).

Escenas más, errorcitos menos, esta nueva versión respeta casi en todo a su homónimo 2D original, aunque no deja de haber críticas férreas por parte de fans y de gente que en realidad “sólo quiere ver el mundo arder” (de esos que se quejan de todo). Pero como buenos gamers y otakus que somos, acá te decimos las razones por las que debes ver este remake familiar, seas fan de la franquicia o no.

1 . El doblaje es (casi) el mismo

Aunque no todas las voces son las mismas (lamentamos la ausencia de Gabriel Ramos como Ash Ketchum), con la gran Xóchitl Ugarte, Gabriel Gama, Diana Pérez, José Antonio Macías y Gerardo Vásquez con sus excelentes actuaciones para el doblaje latino, lo cual tiene un elevado valor nostálgico.

2 . El CGI no es perfecto… pero funciona

Es cierto que los humanos en Mewtwo Strikes Back no se ven tan bien como en Dragon Quest: Your Story, pero es un hecho que te centrarás en las criaturas y los buenos efectos de partículas, agua y fuego. ¡Y vamos, Ash y compañía no lucen mal como el reciente anime 2D, donde parecen dibujados por niños de 5 años!

3 . Mucho mejor que The Power of Us

Es un hecho que la película 22 de la franquicia –con todo y que es un refrito– es muy superior a The Power of Us, el fallido intento de The Pokémon Company en 2018. La alianza con Netflix para distribución mundial definitivamente le hizo bien a esta entrega, y mucho más al lanzarla en pleno Pokémon Day.

4 . El origen de Mewtow es menos cardíaco que en la original

En la película de 1998 el prólogo duraba casi 20 minutos con un ritmo lento y tedioso, mientras que en la nueva es más dinámico y sin tanto rollo. ¡Bravo!

5 . ¡Una escena post créditos más emocionante!

No daremos spoilers, pero la nueva escena final es mucho más entrañable que la de hace 22 años. ¡Te queremos de vuelta Mewtwo! Resumen: vean Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution ahora mismo, en Netflix.