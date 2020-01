¿Por qué DEBES vivir los videojuegos de la saga aunque las películas sean tan horribles?

No es novedad para los gamers: los videojuegos de Doom son un festín de acción y violencia en altas dosis desde sus orígenes, que por cierto cimentaron el género FPS (First Person Shooter o disparos en primera persona), que tanto se ha explotado en la última década.

¿A qué se deben tan malas decisiones para llevar al cine o a la TV una historia que ni siquiera es tan complicada? Estas son nuestras teorías, mientras les recomendamos que, aún si no son videojugadores, hagan TODO lo posible para poner sus manos sobre un gamepad y probar Doom Eternal el 20 de marzo de 2020 , cuando esta joya llegue a PC , PlayStation 4 , Stadia , Xbox One (y más adelante en Nintendo Switch ).

Las adaptaciones de la historia han sido MUY desafortunadas

Tanto el guion de la película de 2005 como el de la de 2019 son sencillamente nefastos. Si bien la premisa roza ligeramente que la invasión “demoníaca” proviene del planeta Marte (no son demonios del infierno como los concibe la religión católica), la ejecución es deplorable y pobre. Ni hablemos de los efectos especiales…

Pésimas actuaciones

No es por atacar a nuestro querido The Rock, pero, como hemos dicho arriba, él mismo ha reconocido que dado lo extraño y mal producido del proyecto francamente no entregó su mejor actuación en la primera adaptación al cine (Karl Urban lo hizo un poco mejor y Rosamund Pike fue… olvidable). Y del elenco entero de Doom: Annihilation, podemos decir que NADIE hizo el más mínimo esfuerzo por hacer algo notable.

Resultado: personajes poco creíbles que tiran la película los primeros 10 minutos.