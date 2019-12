¿Por qué el anuncio de la versión extendida nos deja con ganas de verla?

¿Por qué es tan importante esta película y su nueva versión?

Tanto la casa productora Genco como el director Katabuchi planearon realizar una ambiciosa versión extendida que, con 30 minutos adicionales, no solo complementa la historia de Suzu , sino que explica la de Rin , una chica que la protagonista original conoce durante su infancia y que se reencuentran en circunstancias muy peculiares al ser mayores. La forma en la que se hilvanan esas historias –describen quienes ya vieron la nueva versión– es fascinante y presenta factores de la naturaleza humana que llegan de forma más profunda al corazón. De allí que este excelente anime no solo ostente gran calidad en su manufactura, música, historia y actuaciones, sino que por su acervo histórico resulta entrañable para la realeza de aquél país.

Tanto el Emperador como su familia quedaron muy complacidos y lucían emocionados, y el público notó la amena conversación entre Non (quien da voz a Suzu) y la Princesa Aiko. Una noche mágica y llena de emociones para la nación japonesa, sin lugar a dudas.

Así, como fans de la buena animación japonesa, solo nos queda cruzar los dedos y esperar que In This Corner (and Other Corners) of the World también se estrene en América Latina, pues la versión original estuvo brevemente en cines mexicanos, brindándonos una catarsis muy especial durante los terribles terremotos de 2017 (cuando hubo funciones especiales en la Cineteca Nacional), donde la unidad del pueblo fue clave para sobrevivir… justo como en la historia de la pequeña Suzu.