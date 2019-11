¿Por qué el Imperio quiere a Baby Yoda? – The Mandalorian

No podemos dejar de pensar en The Mandalorian. Y cuando decimos The Mandalorian, en realidad queremos decir Baby Yoda. Es que… ¿Ustedes lo han visto? ¡Es pura ternura! Y por eso, no podemos dejar de preguntarnos qué es lo que quieren los restos del Imperio con él. Sabemos que quieren “extraerle algo” y después ya no les importa si vive o muere, pero, ¿qué?

Una teoría que suena muy fuerte es la de la clonación. En este sentido, puede ser que Baby Yoda sea, realmente, un clon del Yoda que nosotros conocemos o, tal vez, que quieren clonarlo porque esa raza es muy sensible a la Fuerza. Sin embargo, empiezan a aparecer otras opciones igual de interesantes, como la relacionada con los midiclorianos.