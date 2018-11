¿Por qué el personaje de Maggie fue tan pero tan mal escrito? – The Walking Dead

El pasado episodio de The Walking Dead, What Comes After, no fue solo la despedida de Rick (Andrew Lincoln) de la serie, sino también el último episodio de Lauren Cohan como Maggie. La última vez que vemos a Maggie está con los demás, perturbada por la supuesta muerte de Rick, sin intenciones inmediatas de abandonar la comunidad, ok, pero Maggie desaparece del espectáculo durante el gran salto al final de What Comes After. Sabemos desde hace un tiempo que Cohan quería salir en la mitad de la presente temporada 9 debido a los conflictos de programación con su nueva apuesta actoral en Whiskey Cavalier. Sin embargo, los fanáticos probablemente esperaban una salida más dramática, dado que Rick se fue después de ser empalado en un pedazo de varilla corrugada, conduciendo dos manadas de caminantes a caballo hacia un puente, volando el puente consigo mismo en él, y luego saliendo definitivamente a bordo del misterioso helicóptero… Maggie, acaba de desaparecer de la pantalla.

La noticia de la partida de Maggie fue confirmada por la showrunner Angela Kang, quien, en una entrevista con The Hollywood Reporter, dijo: Esto es la último de ella para esta temporada… Espero que no sea la última vez que la veas en el show, pero no será en ningún episodio inmediato. El mismo sitio especula que, en algún momento del salto en el tiempo, Maggie se fue para unirse con Georgie (la mujer que le dio el libro Clave para el futuro), que había estado tratando de persuadir a Maggie para que formara parte de su grupo. A su vez, no descubrimos oficialmente a dónde ha ido Maggie en Who Are You Now, el último episodio.

Esta es una forma bastante triste de alejar a un personaje que ha sido parte del grupo desde la temporada 2, de tal manera que a los fanáticos ni siquiera se les dio ninguna indicación de que ella se fuera durante ese episodio ya que, sin matar a Negan y corriendo a tratar de salvar a Rick, parecía que estaba destinada a pasar el duelo junto a los que fueron siempre suyos. Pero volvemos sobre la idea: ¿acaso el personaje tuvo un cierre en What Comes After cuando finalmente tuvo la oportunidad de enfrentarse al asesino de su esposo, Negan? La redención de ambos parece, a la lejanía, un cambio de paradigma completo: ella se aleja, él se fortalece… Todo muy alejado de la realidad que esperábamos ver.