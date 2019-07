¿Por qué es imperdible el segundo especial en Netflix de Daniel Sosa? – Daniel Sosa: Maleducado

Netflix sabe que la comedia -en específico el stand up-, va ascendiendo y marcando camino para hacer tendencia. No por nada en su catálogo podemos encontrar varios especiales de comedia tanto de origen estadounidense como los de Ali Wong, Ellen Degeneres, Kevin Hart, Amy Schumer, etc. De Latinoamérica podemos encontrar a Franco Escamilla, Sofía Niño de Rivera, Alex Fernández, Ricardo O’Farrill y también un especial de comedia muy globalizado llamado Comediantes del Mundo.