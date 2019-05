¿Por qué es obligatorio ver Shingeki no Kyojin en anime? – Attack on Titan

Cuando editorial Kodansha se dio cuenta de que la asombrosa épica elevó enormemente sus cifras de ventas, permitiendo que Wit Studio y Production I.G crearan el anime de Shingeki no Kyojin , mundialmente conocido como Attack On Titan .

1 . La sublime animación

Attack on Titan goza de una alianza extraordinaria que muchas otras producciones envidiarían: el impecable trabajo de Wit Studio (The Ancient Magus’ Bride) y Production I.G (Neon Genesis Evangelion, Ghost in the Shell). Basta ver el primer episodio para darse cuenta del extremo cuidad en cada uno de los cuadros, cada personaje, escenario, celda… ¡la animación es extraordinaria!