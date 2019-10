¿Por qué es tan especial este inicio de temporada? – My Hero Academia

Sin embargo, después de disfrutar del episodio, nos sentimos MUY emocionados al darnos cuenta de que, si bien el episodio no existe en el manga de Kōhei Horikoshi y sí explica de algún modo todos los eventos de la serie… ¡la forma en la que lo hace es muy emocionante y fuera de lo común!

El pasado fin de semana –y pese al retraso sufrido por el paso del tifón Hagibis – se estrenó la esperada temporada 4 de la adaptación anime My Hero Academia . Lamentablemente los primeros reportes indicaban desilusión por parte de fans que detectaron que el esperado episodio 64 no era más que un resumen de la serie para los novatos en la misma. ¡Vamos, 24 minutos de relleno, como se estila en muchas series anime, especialmente si son largas o sufren un intervalo de tiempo considerable antes de continuar!

Sí, todavía hay muchas razones por las que amamos My Hero Academia ” La primicia de la clase 1-A de la U.A.”, como por ejemplo la maravillosa forma de reinventar un resumen, aunque suene tirado de los pelos. ¿Por qué? Porque en lugar de limitarse a resumir los eventos de 63 episodios (y una película) anteriores, este episodio introduce un personaje completamente nuevo: el periodista Taneo Tokuda .

En cuanto al nuevo opening y al nuevo ending, ok, quizás no sean los temas de entrada y salida más emblemáticos de la saga, pero sin lugar a dudas lo que nos entregan Blue Encount con Polaris y Sayuri con Kokai no Uta pintan para episodios y momentos épicos en esta cuarta temporada, la cual ya se confirmó que constará de 25 episodios.