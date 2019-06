¿Por qué esta película animada del Arácnido es una de las mejores creaciones de Marvel?

Las películas animadas siempre sufren el prejuicio de “ser para chicos” sin tener en cuenta cuál es su contenido, los protagonistas, el argumento, los creadores o escritores más allá de que haya múltiples pruebas de que eso no es así, que un film animado puede estar direccionado a adultos, adolescentes, menores o todo tipo de público. Spiderman: Into the Spider-verse nos presenta un abanico de personajes muy variado, lo que también nos permite tener historias para todos los gustos. Fue una apuesta que pudo terminar siendo un rompecabezas inentendible, pero el ritmo del film y su narrativa hacen que sean dos horas de pura diversión.

A través de los diferentes personajes y sus particularidades, la película nos ofrece distintas miradas y perspectivas de la vida. Peter B. Parker , es un Hombre Araña adulto pasando por la crisis de la mediana edad. Cansado de la vida y al que ya no le importa tanto la justicia, ni le encuentra sentido a seguir defendiendo a las personas luego de pasar por una ruptura amorosa. Está atrapado en un pozo depresivo, pero se niega a reconocerlo. Su salvación reside en lo que más miedo le da: un niño. Aquí es donde entra Miles Morales , la salvación de Peter. La historia de Miles pasa por otro lado, ya que tiene cerca de 20 años menos. Sumado a que está en la pubertad y pasando por una etapa de modificaciones físicas y emocionales, su vida parece un desastre porque le tiene miedo al cambio, algo que nos pasó a todos. Debe redescubrirse a sí mismo y encontrar una nueva identidad. Todo lo que hasta este momento era una certeza, pasa a ser cuestionado y a través de ello se tendrá que redefinir como persona en esta nueva etapa de su vida. Por otra parte está Gwen Stacy que es, en parte, quien ayuda a Miles a redefinirse. Ella es unos pocos años mayor y ya tiene su identidad más marcada. No obstante, bajo ese manto de confianza, también se esconde la curiosidad por explorar nuevos desafíos y aventuras, y es por eso que termina llevándose tan bien con Morales.

Creo que los mensajes que transmite la película son varios. Que sea Miles quien derrote a Fisk no es una decisión cualquiera si tenemos en cuenta lo mucho que el racismo ha avanzado en los últimos años, especialmente en Estados Unidos. Por otra parte, me parece que Spider-Man: Into the Spider-Verse se ríe del prejuicio que tienen las películas animadas creando un ambiente que tiene todo tipo de personajes, historias y dibujos. Por último, el hecho de que cada uno estos héroes, tan diferentes y particulares, hayan podido ayudarse/salvarse entre sí, nos indica que hay un héroe para todos y que, sin importar la edad, todos necesitamos un héroe o heroína en algún punto de nuestras vidas.

Históricamente, las películas animadas de DC fueron muy superiores a las de Marvel, pero puede que eso deje de suceder si deciden armar un nuevo universo a partir de Into the Spider-Verse. Las posibilidades que tendrían para incluir personajes e historias de los cómics son infinitas y sería una muy buena alternativa del MCU.