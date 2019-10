32 películas como precandidatas al Oscar 2020 a Mejor película animada, ¡vaya competencia! Por supuesto, sabemos que no todas llegarán a la lista final de 5 nominadas, pero nos llama la atención que haya 4 películas anime en la lista previa. ¿Cuáles son exactamente? ¿Por qué ingresaron en esta enorme lista previa? ¿Sobrevivirá alguna de las cuatro a la terna final? Este es nuestro análisis.

1 . Children of the Sea (Kaiju no Kodomo)

Dirigida por Ayumu Watanabe y producida en los talentosos Studio 4ºC, esta historia fantástica de criaturas maravillosas bajo el mar tiene todos los elementos para convencer a los jueces de La Academia a que quede entre las finalistas. En México se estrena recién en Noviembre.

2 . Okko, el hostal y sus fantasmas (Wakka Okami wa Shogakusei!)

Dirige Kitaro Kousaka y el hecho de producirse en los estudios Madhouse (One Punch Man 1) la hace una fuertísima candidata en términos de animación, aunque la temática de los niños fantasmas amigables la diluya mucho, para hacerse una nominada final. Aunque, vamos: ¡compite contra LEGO 2!

3 . Promare

Otro titán por animarse en los estudios Trigger y dirigida por Hiroyuki Imaishi. Aunque el equipo de la genial Kill La Kill está detrás de esta maravilla, la historia es quizás “demasiado japonesa” y confunda a los jueces occidentales.

4 . Weathering With You (Tenki no Ko)

Definitivamente la candidata más fuerte a nominada al Oscar como Mejor película. El afamado director Makoto Shinkai (your name.) regresa con una hermosa historia de amor “climático” que supera en animación y narrativa a Ride Your Wave y ostenta nuevamente el score y OST de RADWIMPS. ¡Esta es nuestra favorita!