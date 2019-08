¿Por qué este CGI será superior al que vimos en The Lion King?

El asunto es que, después de ver el reciente tráiler revelación de Lady and the Tramp en la D23 Expo , nos ha quedado claro lo que hasta hace algunos días era solo una teoría: el live-action de La Dama y el Vagabundo tiene TODO para ser muy superior a The Lion King por una razón muy sencilla, y esa es el uso moderado del CGI.

¡No, no lo tomen a mal por favor! Lo que logró el genio Jon Favreau con el nuevo Rey León es grande y sin duda es un parteaguas en la forma en la que se hace animación con computadoras. De por sí, lo que significa tecnológicamente tras su no tan convincente Libro de la Selva (2016) fue grande al traernos momentos foto realistas en los que difícilmente pensaríamos en horas y horas de render por computadora, en lugar de filmaciones estilo documental en la lejana África. A lo que nos referimos es que, enmarcado contraste con el poco prometedor primer póster de Lady and the Tramp revelado hace unos días –en el que destacaban unos poco creíbles ojos CG en los perritos– el tráiler que recreará la película animada de 1955 muestra canes reales, con hermosas expresiones reales de los animalitos, en lugar de perros artificiales interactuando con humanos (esa extraña moda híbrida à la Sonic, Garfield, Woody y Alvin).