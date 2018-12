¿Por qué finalmente estamos teniendo una temporada digna? – The Walking Dead

Esta temporada 9 de The Walking Dead demuestra que el show de zombies de AMC es finalmente bueno nuevamente. Los críticos que califican con puntaje dejaron a The Walking Dead en un constante declive desde la temporada 7, y aunque hay señales de mejora esta temporada, las cifras de audiencia aún no se han recuperado. Aún así, el programa puede seguir siendo interesante si puede evitar sus recientes errores. Solo se han emitido 8 episodios de esta temporada, pero ya está claro que la serie se está embarcando en una nueva era. Hay un sentido de esperanza sobre la dirección que se está tomando, para los personajes y espectadores. E incluso con Rick fuera del show, el futuro de la serie parece estar en buenas manos. Pero antes de adentrarnos en cómo The Walking Dead está solucionando los grandes problemas del programa, nos preguntamos ¿por qué se fue todo al demonio antes?

El declive de The Walking Dead se remonta a un momento específico: el final de la temporada 6. Después de semanas de exagerar la llegada de Negan y su asesinato de un personaje principal, el episodio terminó en cliffhanger pidiéndole a los espectadores que sintonizaran la próxima temporada para averiguar quién era Negan. Fue una burla totalmente innecesaria, y cuando el programa regresó para su estreno de la temporada 7, cualquier tensión creada hacia ese momento impactante casi se había evaporado. El estreno de la séptima temporada se duplicó en la dirección errónea, revelando a la víctima de Negan como Abraham antes de que él también asesinara a Glenn, un personaje que había escapado de la muerte de manera ilimitada e increíblemente unos pocos episodios atrás. Esto llevó a los espectadores, frustrados por la forma en que estaban siendo manipulados, a decir un primer basta. La temporada 7 nunca se recuperó, y en lugar de tratar al público con historias convincentes de Rick y los sobrevivientes que luchan contra la tiranía de Negan, The Walking Dead simplemente se revolcó en la miseria del arco de (como se llama en los cómics) All Out War.

La temporada 8 solo continuó esa tendencia. La narración fue confusa, con una acción que fue difícil de seguir e historias que hicieron poco para avanzar en la trama. Los personajes se enredaron en subtramas vacías para los espectadores y que tal vez los llenaban a ellos mismos: o sea, ver la relación de Michonne con Rick, ese amor tan fuerte, debe ser lindo para Rick y Michonne, para la ficción, ni siquiera para los actores mismos. Ya no se centraba en sobrevivir a un mundo invadido por los muertos, sino en librar una guerra de la que no podía haber un verdadero ganador. En solo dos temporadas, The Walking Dead pasó de ser una serie obligada a una que muchos espectadores lucharon con ellos mismos por seguir viendo. Sí: en cierto momento dio vergüenza decir que uno seguía a la serie. ¿Me equivoco? No, claro que no. Pero, ¿y cómo esta novena temporada arreglo bastante bien los problemas planteados?

La temporada 9 es un nuevo comienzo para The Walking Dead ya desde la producción. Angela Kang se ha hecho cargo de ella como showrunner, y la historia ha experimentado un salto de tiempo de dos años después de la conclusión de la guerra con Los Salvadores. Esto le ha permitido a la serie la oportunidad perfecta para reinventarse, regresar y abrazar lo que hizo que las audiencias se enamoraran del espectáculo en primer lugar. La constante miseria y el temor que se cernía sobre las temporadas 7 y 8 ha sido eliminada, reemplazada por un optimismo cauteloso para el futuro que brinda a los sobrevivientes algo por lo que trabajar. Este renovado sentido de esperanza viene con un objetivo narrativo claro y más directo: reconstruir la civilización. O sea, hay un porqué estar en el show. El conflicto también se debe a que, si bien todos están de acuerdo en que no quieren que las cosas vuelvan a ser como eran, tampoco pueden ponerse de acuerdo sobre el mejor camino a seguir. Y cada episodio de la temporada 9 (hasta ahora) ha abordado estas crecientes tensiones, y al hacerlo, la historia (hasta ahora) ha evitado los problemas de ritmo que plagaron sus temporadas anteriores.

Sin embargo, la mejora más grande de The Walking Dead es un mayor enfoque en los personajes principales y sus relaciones. Con la guerra terminada, la serie puede pasar tiempo en escenas de personajes que solo hablan, compartiendo sus sentimientos en conversaciones honestas y abiertas. Estas escenas son un recordatorio de quiénes son estos personajes y qué significan entre sí, y por extensión, qué significan para los espectadores; sin ellos, la serie se convierte en un grupo mal definido de personajes que intenta matar a otro, que, como han demostrado las temporadas pasadas, se vuelve repetitivo y aburrido muy rápido. O sea, antes hablar no servía, se necesitaba acción concreta. Ahora los diálogos reforjan al esqueleto del show. Pero, ¿esto solo? No. Hay que hablar también de cómo es una temporada de cambio TOTAL y cómo debe adaptarse.

La temporada 9 de The Walking Dead no es solo una temporada de renovada esperanza y relaciones reafirmadas, también es una temporada de cambio. Tanto Rick como Maggie abandonaron el programa, y ​​aunque se piensa que la salida de un personaje es más permanente que la del otro, ambos son personajes principales con roles importantes en el conjunto. Perderlos cambió sin dudas la dinámica de The Walking Dead, y si la serie quiere seguir mejorando, tendrá que seguir adelante con estas lecciones de la temporada 9. Para empezar, la reconstrucción de la civilización debería seguir siendo la cuestión principal, ya que sin ella, The Walking Dead podría volver a los viejos hábitos de los sobrevivientes que se desplazan de un lugar a otro, luchando contra un mal tras otro. Descubrir cómo vivir juntos en paz es un desafío suficiente, y si bien las amenazas continuarán surgiendo desde fuera y desde dentro, mantener el enfoque en lograr ese objetivo evita que la serie se vuelva sin rumbo. Este sueño de construir un futuro mejor necesita sobrevivir a Rick, de esa manera puede alimentar a The Walking Dead para las próximas temporadas.

Más importante aún, The Walking Dead necesita desarrollar aún más a sus otros personajes para llenar el vacío que crearán las salidas de Rick y Maggie. Ya, personajes como Daryl, Carol y Michonne están preparados para convertirse en los nuevos protagonistas, pero también deberán recibir cosas interesantes e importantes que hacer. La teoría de las X de Daryl y Michonne (por ahora) le da ese halo de misterio que necesita la serie… pero no debe alargarlo, debe ser conciso, no dilatado. A su vez, sacando a estos tres personajes principales, la audiencia necesita razones para preocuparse por Aaron, Tara y otros si quieren ser personajes más grandes en temporadas futuras, darles arcos interesantes, así como profundizar sus relaciones con los personajes principales: todo será de gran ayuda para lograrlo.