¿Por qué fracasó el proyecto de Marvel en Netflix?

Es bastante fácil ver el porqué discontinuaron tanto a Iron Fist como a Luke Cage , pero lo de Daredevil fue una sorpresa para todos. En ese momento se empezó a oler que algo andaba mal y que quizás el proyecto estaba llegando a su fin. Marvel quiso dominar también el universo televisivo de la mano de ellos, pero las cosas no salieron como las planearon. No se trata sólo de la calidad de sus shows o de factores externos, esta historia tiene muchas aristas y a continuación las repasaremos para tratar de entender el porqué nuestros Avengers de segunda selección están llegando al ocaso.

El 2018 será conocido como el principio del fin para nuestros héroes de Netflix . Daredevil , Iron Fist y Luke Cage ya fueron canceladas y se espera que sus compañeros Jessica Jones y The Punisher sigan el mismo camino. ¿Pero cómo pasó esto? Si el año pasado sus shows eran unos de los más esperados de la plataforma on demand…

1 . The Defenders falló

¿Qué pasaba si la primera película de Avengers fallaba? ¿El proyecto hubiese continuado igual? Nunca lo sabremos, pero la razón por la que en el MCU todo salió tan bien es que cada una de las películas fue un paso clave hacia la construcción de The Avengers ; y eso no fue tan así en Netflix , los hilos conectores entre ellos eran muy débiles.

Jones , Rand y Cage llegaron solo con una temporada, mientras que Daredevil con dos; pero más allá de eso, todo hubiera valido la pena si The Defenders hubiera estado a la altura de las expectativas. Lo que obtuvimos, sin embargo, fue una serie mayormente plana y aburrida, con una organización malvada muy débil. A pesar de algunos buenos momentos individuales, la serie nunca justificó su existencia más allá de un mandato corporativo, y a partir de allí solo un milagro podía salvar al experimento de Marvel .

2 . Sin unidad

Uno de los problemas con los The Defenders es que los héroes no se sienten realmente como un equipo, sus vínculos eran prácticamente nulos; mientras, en los Vengadores , a pesar de sus problemas, se creaban vínculos creíbles entre ellos y realmente tenías la sensación de trabajo en equipo y unidad: Jessica Jones nunca termina de confiar en ninguno del grupo, más allá de sus buenas escenas junto a Daredevil y su historia pasada junto a Luke Cage casi que ni se menciona; con Matt Murdock pasa algo muy similar, tiene a sus amigos personales en Foggy y Karen , y esa conexión nunca se concreta con Los Defensores .

Los héroes simplemente no encajan entre sí, y eso significa que el universo compartido realmente no puede funcionar.

Los únicos dos que logran un buen vínculo son Luke Cage y Iron Fist , una dupla que muestra potencial para crear una historia a partir de allí ( Heroes for Hire ), pero desgraciadamente sus shows individuales fueron muy pobres.

3 . Demasiados capítulos

Netflix expandió esta esquina del MCU demasiado rápido, sin embargo, lo que ha sido el verdadero asesino es cuántos episodios tiene cada temporada (excepto The Defenders que solo tiene 8 ).

La mayoría se podría haber reducido a 10 , y algunos se podrían haber cortado en ocho o incluso seis episodios. En especial Cage y Fist , incluso las segundas temporadas de Daredevil y Jessica también quedan largas. Al no tener material suficiente, terminan sufriendo terribles problemas de ritmo. Es inexplicable cómo los productores no se dieron cuenta de esto a medida que las temporadas iban pasando, es un error que se repitió demasiadas veces.

Cuando se produjo la primera temporada de Daredevil , los creadores se mantuvieron en el método de televisión de calidad probado de tener una temporada de 13 episodios, que funcionó para The Wire y Mad Men , por ejemplo. Al principio funcionó, Matt y Jessica tenían una historia para contar que tranquilamente podía rellenar ese espacio, pero desde entonces nada fue igual.

4 . No hay tiempo para ver todos los shows

Los creadores no solo querían que la gente viera a The Defenders, querían que los suscriptores se unan al mundo de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist, y luego siguieran apoyando a sus siguientes shows, pero eso sólo puede ocurrir si el producto que presentas vale la pena perder tanto tiempo, lo cual no fue el caso.

Es aquí uno de los errores más notables del producto, tratar de traducir todo lo que se hizo en el MCU, en la tv. Claro, para entender Infinity War necesitas ver el resto de las películas de Marvel (aunque no todas exactamente), pero necesitamos 2 horas para ver un film, en cambio, para ver una serie de 13 capítulos precisamos más de 10.