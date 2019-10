Billy Porter se llevó la estatuilla como Mejor actor de drama en los Emmy de este año por su papel de Pray Tell en Pose . No podemos estar más emocionados porque esta serie se mete de lleno en mostrar la realidad de una minoría.

Así como MJ Rodríguez da vida a Blanca , una mujer que decidió tomar las riendas de su vida para construir un legado y así formar su Casa con sus hijos, podríamos decir que Pray Tell juega una especie de rol paternal en este frente apoyando a cada uno de los personajes.

Billy Porter da vida a Pray Tell un hombre de color, gay de mediana edad que recibe la noticia que es VIH positivo. Más allá de la discriminación que vive por pertenecer a la comunidad LGBTQ , se refugia no solo en los ballrooms sino en su amistad con Blanca . En un primer momento pareciera que su papel es fundamentalmente frívolo ya que es el encargado de presentar las distintas actuaciones dentro del ballroom, sí, pero en realidad su personaje es mucho más profundo por eso amamos que haya sido reconocido con un Emmy .

Él sufre, sobre todo cuando la mayoría de sus parejas, ex parejas y amigos empiezan a fallecer. Considera que es ese su futuro. Gracias a Blanca se trata para no morir, o sea, elige vivir. De esta manera, en la segunda temporada nos metemos un poco más de lleno en su intimidad, viendo su decisión de comprometerse con la causa, visibilizando la importancia de informar sobre el VIH, sobre los cuidados para evitar contagiarse. Así, acompañado de la enfermera Judy Kubrak, Pray participa de ACT UP, un grupo de acción directa fundado en 1987 para llamar la atención sobre la pandemia del Sida y la gente que lo padecía. También ha sido un punto de contención para toda la Casa Evangelista, aunque con Ricky las cosas se confundieron un poco trayendo grandes problemas puertas adentro.