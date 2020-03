¿Por qué jugar Kakarot si eres fan del manga y anime? – Dragon Ball

¿Cómo demostrarlo? Estas son nuestras razones para que no te pierdas uno de los mejores videojuegos de esta franquicia, en especial si eres fan del anime, y aunque JAMÁS hayas jugado algo. Y claro, como hay que ser justos, al final te diremos lo que para nosotros hizo que el juego no fuera perfecto (como Dragon Ball FighterZ :P).

Desde entonces, he tenido oportunidad de leer algunas reseñas de “especialistas” aquí y allá, quienes acusan sin base sólida al juego, afirmando que le falta sustancia al juego, y que debió de contarse algo nuevo, evitando volver a narrar la historia de Dragon Ball Z . ¡No podrían estar más equivocados!

1 . Los combates son balanceados (aunque te digan lo contrario)

Este es un RPG de acción en tiempo real, no un videojuego de peleas, algo tan básico que ni siquiera se necesita ser gamer para entender: la tónica de los combates se explica de manera sencilla desde el principio. Si quieres algo más Street Fighter … ¡juega Dragon Ball FighterZ !

No es por menospreciar, pero quienes alegan que “las peleas en Kakarot no están buenas y son simples” ¡no saben lo que dicen!

2 . Una historia que puede extenderse de 40 a 100 horas… ¡sin hacerse aburrida!

3 . La música y los sonidos combinan lo nostálgico con lo moderno

4 . Visuales que enamoran, sin alejarse demasiado de la obra original

El motor Unreal Engine 4 es tan polifacético (ya vieron lo que logró en The Mandalorian y el Super Bowl ) que una vez más demuestra que, en buenas manos, logra genialidades.

5 . Sin embargo, no es perfecto porque…

Tiempos de carga prolongados, sistema de vuelo ineficiente (difícil de controlar) y el que no todas las misiones secundarias son brillantes son algunos inconvenientes que privan a Kakarot del ser el juego Dragon Ball perfecto –ese honor se le queda a FighterZ–, pero definitivamente no hay razón para reducirle puntos a un gran videojuego de la saga.

Lo que sí nos hace sufrir MUCHO es que Bandai Namco no haya hecho el mínimo intento por brindar el doblaje latino original al juego… ¡una vez más! Realmente no es tan difícil esto, y los actores no piden tantos honorarios por haber dado a este juego un valor de compra todavía más elevado para el mercado latino.

Y si no nos creen sobre lo electrizante que habría sido esto en español latino, comparen estos dos trailers (el segundo editado por un fan, con la voz de René García, con el tema Angel interpretado por Adrian Barba):