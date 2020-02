¿Por qué la historia original es MUY superior a la secuela?

Los verdaderos fanáticos de la obra maestra de Ridley Scott nunca pensamos que la historia protagonizada por Harrison Ford iba a tener una secuela. Porque… ¿para qué? Si bien Blade Runner 2049 ( 2017 ) es un excelente film, muy bien logrado y que no bastardea a la historia original, la cinta original es exquisita.

Empecemos por el principio: Blade Runner revolucionó el género de ciencia ficción. Todavía recibe elogios por la forma en cuanto a sus imágenes, ofreciendo una perspectiva majestuosa para el género. Y no solo eso: introdujo el formato noir a la ciencia ficción, algo inaudito en ese momento.

Si a esto le sumamos que fue el esquema base para Blade Runner 2049, porque, seamos justos, la original creó un mundo de ciencia ficción para explorar, no debería nada más que agregar. Blade Runner 2049 solo continúa donde nos dejó la primera película, no crea una idea completa para otra película a seguir. La historia sobre los replicantes, la caída de la ética en la sociedad, la tecnología que ha influido en el mundo: todo pero TODO fue creado en la película de 1982, simplemente no hay un nivel superior de creatividad.