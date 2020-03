¿Por qué la salida de Alex Karev de la serie fue decepcionante? – Grey’s Anatomy

Este artículo contiene muchos spoilers y si aún no has visto el último episodio de Grey’s Anatomy te sugerimos que no sigas leyendo, o mejor aún, no veas el episodio si no quieres llevarte una gran decepción.

A principio de este año Justin Chambers, quien dio vida al Dr. Alex Karev por 16 temporadas, informó su salida del programa ya que deseaba seguir creciendo profesionalmente en otros ámbitos. También dijo que ya había grabado su última escena, así que su salida (como sucedió) sería a través de mensajes, una llamada o cartas.

En las primeras temporadas odiábamos a Alex Karev, pero a través de los años vimos cómo fue madurando y convirtiéndose en un gran hombre. ¡Amamos al Dr. Karev! Este personaje merecía un cierre épico, un digno final para alguien que se entregó por más de 16 años a un show. Sin embargo, la salida de este personaje posiblemente se ha posicionado como la peor de todas las temporadas.