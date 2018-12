¿Por qué la serie toma relevancia con el estreno de ROMA? – This Is Us

El estreno de ROMA, la más reciente película de Alfonso Cuarón, ha sorprendido a propios y extraños al contar la historia de Cleo (Yalitzia Aparicio), una mujer oaxaqueña que vive y trabaja en el Distrito Federal, en casa de una familia de clase media en la Colonia Roma.

La aparente simpleza de la historia, es para muchos, como lo dije, SIMPLE… o incluso sin la relevancia que los críticos y el público en general han visto en ella una verdadera obra maestra. Pero es esta misma la que demuestra que la vida es más relevante de lo que pensamos, tal como lo hemos visto durante tres temporadas de This Is Us, la serie de Dan Fogelman que tiene una relación directa con la película. A través de 5 puntos de demostraré esta extraña conexión.

1 . Ausencia de la figura masculina

En ROMA vemos cómo el Dr. Antonio (Fernando Grediaga) y Fermín (Jorge Antonio Guerrero) dejan a dos mujeres con un aparente sin sentido de la vida y de su futuro. Y no solo a ellas, también a hijos que dependen directamente de ellos y que ven en sus padres un modelo a seguir que se ha roto. Mientras, en This Is Us vemos la historia gira en torno a Jack (Milo Ventimiglia), un hombre, padre y esposo siempre presente comprometido como pocos, pero su muerte deja a una familia desamparada misma que sigue atada a su recuerdo hasta el tiempo presente. Su ausencia deja muchas huellas de abandono en sus hijos.

2 . Mujeres fuertes

Ante la adversidad que viven Sofía (Marina de Tavira) y Cleo, la vida las une para sobresalir ante tal problema, probando que la figura de la mujer sabe avanzar ante cualquier adversidad, y si no puede, tampoco tiene miedo de pedir ayuda. En This Is Us es Rebecca (Mandy Moore) quien asume este papel. Este personaje es la suma de las dos mujeres de la película: una madre de clase media con tres hijos que en el fondo, y como ella lo ha expresado anteriormente, nunca quiso tener hijos, pero que logró tomar al toro por los cuernos –lo siento PETA no tenía otra frase de como decirlo.

3 . La historia situada en el pasado

Podría ser la característica más obvia entre la serie y la película, pero es importante resaltarla porque no es una ensoñación al pasado, es un retrato: no importan los avances tecnológicos, en esencia la humanidad sigue comportándose igual que siempre y cualquier acción estará ligada directamente con nuestra historia. En ROMA podemos ver cómo Pepe (Marco Graf) es un pequeño reflejo de Cuarón, al contar historias que él mismo veía de grande dando vistazos a su sueño de ser director de cine. Mientras, en This Is Us se marcan a través de los futuros frustrados que viven Kevin y Kate, uno queriendo ser una estrella del fútbol americano y ella una estrella de la música.

4 . Eventos históricos

La historia de cualquier persona no está marcada solo por hechos personales, también por los grandes eventos que vive la humanidad o una nación. En el caso de ROMA, El Halconazo marca la historia de Cleo con Fermín; él rompe cualquier lazo con ella con tal de asumir el poder que le otorgó el Estado Mexicano. En el caso de This Is Us, vemos a Jack enlistarse para la Guerra de Vietnam, no para pelear, sino para salvar la vida de su hermano Nicky. Dos posturas diferentes: una de unión y otra de quebranto.

5 . La educación social

Siendo dos historias situadas en lugares y en épocas diferentes, parece imposible pensar que la sociedad se rija casi de igual forma. El tema del peso en las mujeres, por ejemplo: Kate de This Is Us ha sufrido de ello desde niña, mientras que a Sofi en ROMA se le impide comer fresas con crema o pastelitos de caja para que no engorde. Otro tema son las rivalidades que existen entre hermanos como la de Toño y Paco comparada con la de Kevin y Randall. Así podría enlistar un sin fin de de similitudes que tienen estas dos producciones demostrando que Alfonso Cuarón y Dan Fogelman quieren demostrar que la vida y los recuerdos están más ligados al otro de lo que muchos podríamos pensar e incluso creer.

THIS IS US — “The Fifth Wheel” Episode 211 — Pictured: (l-r) Milo Ventimiglia as Jack, Mackenzie Hancsicsak as Kate — (Photo by: Ron Batzdorff/NBC)